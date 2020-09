Nella scarpata con la ruspa, ferito

ACQUI TERME - "Miracolato". Così hanno definito l'uomo di 48 anni, residente a Montastero Bormida, che oggi pomeriggio è stato sbalzato da una ruspa mentre stava effettuando lavori ad Acqui, nei pressi dell'hotel Valentino, nel quartiere Bagni.

Lavorava nei pressi di una scarpata quando, probabilmente per un cedimento del terreno, il mezzo si è ribaltato. L'operaio avrebbe avuto la prontezza di saltar via, rischiando però di essere schiacciato. Per fortuna se la caverà: secondo quanto risulta, accuserebbe un forte trauma toracico, motivo per cui è stato trasportato, con l'elicottero del 118, all'ospedale di Alessandria.

Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, i carabinieri di Acqui, i tecnici dello Spresal (il Servizio dell'Asl che si occupa di sicurezza sul lavoro) e i vigili del fuoco, con un mezzo anche da Alessandria. In particolare sono stati mobilitati quelli del Soccorso alpino fluviale, che hanno dovuto recuperare la ruspa e portare in salvo l'operaio.