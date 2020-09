Oddone: nella sede elettorale le foto del degrado cittadino

VALENZA - Nuova iniziativa "elettorale" della Lega di Valenza che, oltre alla visita di Matteo Salvini domani alle 12 in piazza Gramsci, a partire da oggi e fino al 19 settembre espone nella sede dell'ufficio elettorale del candidato sindaco Maurizio Oddone una mostra fotografica dedicata al degrado cittadino. In tutto ottanta scatti, suddivisi in quattro vetrine, «che offrono uno spaccato delle ‘brutture’ cittadine, che più volte Oddone e la Lega hanno denunciato nel corso degli ultimi anni» dicono dalla Lega.

«Questa è la Valenza che non vogliamo più vedere dopo cinque anni di governo della sinistra, che l’attuale assessore ai lavori pubblici, potrebbe riproporre - dichiara Maurizio Oddone, le cui priorità dichiarate in caso di elezioni - saranno il decoro e la pulizia della città, passaggio indispensabile per una Valenza che sia bella, accogliente, attrattiva, sicura».