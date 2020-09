Rocca Grimalda, le liste per le amministrative

ROCCA GRIMALDA - Nove anni da sindaco il primo frutto di due mandati tra il 1995 e il 2004, sei il secondo. Una sfida tra veterani quella per la poltrona di primo cittadino di Rocca. A contendersela due capitani di lungo corso dell'Ovadese che per un certo periodo hanno anche camminato nella stessa maggioranza. Sono Enzo Cacciola (74 anni) alla guida di “Rocca Grimalda - Tradizione per il futuro”, e Giancarlo Subbrero a capo di “Uniti per Rocca Grimalda”. Cacciola è considerato l’uomo della rinascita del paese, sua l’intuizione di dare una forte impronta culturale con la creazione del “Museo della Maschera” e del “Laboratorio Etnografico”. Nella vita è stato insegnante di storia dell’arte alle scuole superiori ed è un apprezzato pittore, esponente della corrente analitica. Subbrero, 63 anni dipendente della Provincia, ha ricoperto la carica tra il 2014 e il 2019. In lista con lui diversi compagni nell'ultima maggioranza. Dopo la scomparsa di Antonio Facchino, a pochi mesi dalla sue elezione, Subbrero è tornato alla guida del paese come vice sindaco facente funzioni. E in questa veste ha vissuto la fase più travagliata del paese nel periodo recente. Il maltempo dello scorso autunno ha provocato una situazione di semi isolamento al quale per ora non è stata trovata soluzione. La principale via d'accesso al centro abitato, la provinciale 199 “delle fontane” che si collega alla Ovada – Alessandria, è chiusa da dicembre 2019. Una situazione che non potrà non pesare in campagna elettorale e sulla quale le schermaglie sono già iniziate.





Lista n. 1: “Rocca Grimalda - Tradizione per il futuro” - Enzo Cacciola (74 anni) Serena Barisione (21 anni), Filippo Cotella (25), Felice di Cristo (44), Alfredo Ferrara (70), Luisa Giora (46), Carlo Gonella (47), Pietro Giuseppe Grillo (70), Mattia La Russa (42), Elena Lencini (45), Valeria Moccagatta (51).

Lista n.2: “Uniti per Rocca Grimalda” - Giancarlo Subbrero (63 anni), Guido Carosio (64 anni), Andrea Cianciosi (56), Marika di Bernardo (47), Paola Fedele (58), Sebastiano Iapichello (44), Milena Leoncini (59 anni), Laura Merlo (51), Marco Pernigotti (61), Gianpietro Piccardo (67), Simone Pollarolo (22).