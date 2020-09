Taverna, doppio stop agli italiani Under 14

CASALE - Doppio disco rosso per Agnese Taverna, unica portacolori della provincia agli italiani Under 14 femminili by Noberasco che si stanno disputando allo Sport Club Nuova Casale.

Sotto gli occhi della maestra Giulia Gabba, con cui si sta allenando alla Canottieri Casale, la giovane alessandrina, teserata per il Dlf, in singolo cede strada alla pari classifica (3.1) Vittoria Toffano, che avanza 6/3 6/4.

In doppio, in coppia con Beatrice Demichelis, rimedia un doppio 6/2 da Gandolfi - Faustini.

Per Agnese resta la consolazione di aver messo nella sua personale bacheca il titolo regionale, a fine giugno.

Al circolo casalese, domani, un'altra giornata intensa, con i sedicesimi di finale.