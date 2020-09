La bici metafora della vita: Davide Vallet "online" con gli Acquesi

ACQUI TERME - Il Comune di Acqui Terme ha un’alta considerazione per le due ruote. Strumento ludico, volano turistico, oggetto socio-culturale. In tale ambito Palazzo Levi si è fatto promotore di un evento particolare. «Lunedì 7 alle 17.30, Daniele Vallet presenterà il suo libro “Metafora. Piccola Odissea moderna verso Itaca” in diretta sul canale YouTube del Comune di Acqui Terme e sulla pagina Facebook del Sindaco. L’incontro sarà moderato dal sindaco, Lorenzo Lucchini» informano.

Daniele Vallet, laureato in Psicologia, è l'ideatore di Boudza-té (“muoviti” in patois valdostano), progetto per incentivare l’uso della bicicletta al posto dell’auto per andare al lavoro o a scuola. «Nel libro di Vallet, la metafora della vita è presentata come un viaggio in bicicletta, con l’approdo a Itaca alla scoperta dell’ignoto dentro e fuori di noi, e infine il ritorno a casa e la riscoperta della del proprio paese – spiegano gli organizzatori - La presentazione del libro sarà anche occasione di riflessione sull’uso responsabile della bicicletta. Società, natura e benessere sono infatti strettamente interconnessi, e questo incontro alla presenza dell’autore sarà un appuntamento importante per comprendere quanto le nostre azioni possano impattare su di noi, sugli altri e sull’ambiente in generale».