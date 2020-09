Stupùjtime e non solo: un mese dedicato al vino del Monferrato a Casale

CASALE - L'ideatore del format, Stefano Buschini, presenta Stupùjtime, che ritorna a Casale sabato 5 settembre dalle 11 alle 21. In piazza Mazzini si può acquistare a 5 euro un bicchiere da degustazione e si avranno a disposizione 33 negozi e altrettante cantine per gli assaggi (a 3 euro dopo il primo, compreso con l'acquisto del calice) in centro città. Nell'evento sono coinvolti anche 34 tra bar e ristoranti cittadini, dove degustare specialità gastronomiche monferrine.

Il bicchiere da degustazione potrà essere usato anche per In Vino Veritas, con il chiosco di piazza Mazzini che il 6, 12, 13, 20, 26 e 27 settembre dalle 11 alle 23 si trasformerà in un Wine Bar e pure per Calicentro (su prenotazione) al Castello il 18, 19, 20 e 25, 26, 27 settembre, l'evento al quale parteciperanno anche le Pro Loco.

Un intero mese all'insegna della valorizzazione del vino del Monferrato, il tutto in sinergia con le attività commerciali e ricettive.