Lega: «Il parco omaggio doveroso a chi ha lottato contro il Covid»

ACQUI TERME - «Con molto piacere ho preso parte domenica scorsa assieme al nostro assessore regionale Marco Protopapa all’inaugurazione del parco dedicato agli Eroi della Sanità voluto dall’attuale amministrazione comunale guidata dal sindaco Lorenzo Lucchini, che ha visto la presenza anche dell’assessore alla sanità della Regione Piemonte Luigi Genesio Icardi – ha comunicato Marco Cerini segretario della Lega, sezione di Acqui Terme - Un giusto riconoscimento a chi ha operato senza sosta in prima linea nei mesi scorsi per fronteggiare l’emergenza Covid 19 dando il massimo delle proprie energie e professionalità. A loro va il nostro sentito ringraziamento».

Attestati di riconoscenza anche ai molti volontari chiamati in causa dall’emergenza e dalla pronta risposta. «In particolare, alle ragazze del gruppo “L’unione fa la forza” che si sono prodigate per la raccolta fondi a favore del nostro ospedale che ha permesso l’acquisto di materiale sanitario e di protezione – continua - Tale raccolta ha consentito di salvare molte vite umane e preservare dal contagio chi ha dovuto operare in prima linea a contatto con i pazienti affetti da Covid 19 ricoverati nel nostro ospedale».

Comunione di intenti con il primo cittadino nell’affrontare le emergenze: «Già in occasione degli eventi alluvionali che hanno preceduto la pandemia, il sindaco Lorenzo Lucchini si è confrontato più volte con me e con l’assessore Protopapa e di comune accordo abbiamo messo in atto azioni concrete e mirate per aiutare le popolazioni colpite – l’attestazione di stima di Cerini - Un modo sicuramente concreto e costruttivo di lavorare assieme per affrontare insieme le avversità che si sono presentate e che si presenteranno in futuro».