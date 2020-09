Riparte da Sala "Camminare il Monferrato"

SALA MONFERRATO - Riparte l’attività di "Camminare il Monferrato". I Comuni organizzatori dell’evento hanno definito le modalità di avvio nel rispetto delle attuali normative, si è così convenuto di attivare l’iniziativa previa prenotazione da parte dei partecipanti, il cui numero sarà contingentato, cioè minore rispetto il consueto.

Per aderire sarà dunque necessario scrivere al seguente indirizzo: camminaremonferrato@libero.it, inserendo cognome, nome e numero di telefono. Coloro che avessero difficoltà ad inviare una mail, potranno telefonare al 348 2211219.

E alle consuete scarpe da trekking nel 2020 è necessario portare con sé anche la mascherina.

Il primo appuntamento dell’anno si svolgerà nel caratteristico paese di Sala Monferrato nel pomeriggio di domenica 6 Settembre. L’escursione, dal suggestivo titolo “Tra Santi e vigne” avrà come punto di partenza il Campo Sportivo Comunale (strada per Cellamonte) con partenza alle ore 15. Questo itinerario, come recita il titolo, si snoderà tra i filari delle numerose e geometriche vigne che scandiscono il paesaggio del luogo e che, compiendo un ampio giro intorno al paese, porta ad ammirare le numerose edicole votive e le chiesette campestri, gli scenografici panorami sul territorio circostante, ed anche la “Panchina Gigante” installata presso la chiesetta di San Grato. Tutto questo, proprio nel periodo in cui si avvicina l’atteso momento della vendemmia.

Il ritrovo è fissato presso il luogo di partenza alle ore 14.30 per le necessarie pratiche di registrazione. Una guida professionista abilitata accompagnerà il gruppo, ponendo in evidenza le curiosità e i particolari di questi luoghi, ricchi di storia e di tradizioni contadine, che hanno meritato il riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco nel 2014.