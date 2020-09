Seconda Categoria: gioiscono Villaromagnano e Bevingros

TORINO - Con un giorno di anticipo sulla data prevista ecco i gironi e i calendari per la Seconda Categoria, la Coppa Piemonte di Prima Categoria e la C2 del calcio a 5. Sabato 5 settembre è prevista la riunione plenaria del consiglio direttivo e dei delegati provinciali e distrettuali per l’organizzazione delle attività provinciali di Terza Categoria, Juniores e Settore Giovanile Scolastico provinciale.

In Seconda Categoria alessandrine divise in due dei nove gironi del prossimo campionato: nel girone H ci sono Atletico Acqui, Bistagno, Cassine, Pastorfrigor Frassineto e Quargnento con la Nicese e le altre astigiane Buttiglierese, Nuova Astigiana e Valfenera e le torinesi Andezeno, Marentinese, Moncalieri, Salsasio e Sciolze. In quello I tutte le altre: le ripescate Europa Bevingros e Villaromagnano si aggiungono a Boschese, Casalnoceto, Castelnovese Castelnuovo, Don Bosco Al, Fortitudo Occimiano, Libarna, Mornese, Pizzerie Riunite, Frugarolese, Sale, Viguzzolese e alla Pozzolese che ha chiesto di potersi iscrivere nella categoria inferiore. Beffa atroce per i Boys Calcio che vengono esclusi dal ripescaggio per un solo punto in meno rispetto alle dirette concorrenti. Di seguito i calendari:

Seconda Categoria Girone H

Seconda Categoria Girone I

Tre i gironi di Coppa Piemonte di Prima Categoria che presentano squadre della nostra provincia, tutte impegnate in un triangolare: nel 22 la Junior Pontestura se la vedrà con Calliano e Don Bosco Asti, nel 23 si giocheranno il passaggio del turno Canottieri Alessandria, Monferrato e San Giuliano Nuovo, nel 24 è ancora sfida Capriatese-Cassano con il Tassarolo terzo incomodo. Il calendario vede per la prima giornata domenica 13 settembre le gare Don Bosco-Calliano (con la Junior che riposa), San Giuliano Nuovo-Monferrato e Cassano-Capriatese; sette giorni dopo entreranno in scena anche le altre squadre mentre il terzo e ultimo turno è previsto per giovedì 1 ottobre.

E' stata inserita invece nel girone B della serie C2 di calcio a 5 la Bevingros Eleven: affronterà Albese, Bisalta, Buttiglierese, Duomo Chieri, Giovanile Centallo, Mongiardino, Real Asti, Orbassano e Villarbasse. Di seguito il calendario:

C2 Calcio a Cinque girone B