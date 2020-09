Stasera "Summer Book Festival" con Rosa Teruzzi e Lorenzo Beccati

CARTOSIO - In attesa delle ‘Notti Nere’, la kermesse giallo e noir che si terrà venerdì 18 e 19 settembre nelle carceri del Castello dei Paleologi, la Libreria Terme propone il festival letterario “Summer Book Festival”, una rassegna in forma itinerante che proporrà momenti divulgativi ed incontri con gli autori per grandi e piccini.

Il primo appuntamento si tiene stasera, alle 21, a Cartosio dove il pubblico incontrerà due grandi maestri del genere nonché personaggi televisivi di spicco: Rosa Teruzzi e Lorenzo Beccati.

Sabato 5, alle 16, spazio ai bambini e ragazzi per due chiacchiere con lo scrittore Simone Dini Gandini. «I bambini saranno inoltre allietati dalla presentazione di un originale teatro di carta, da un laboratorio e da una postazione di giochi letterari» spiega Piero Spotti, demiurgo della rassegna. Ci sarà anche la possibilità di candidarsi al concorso per giallisti in erba “Notti Nere Junior”.

Prossimi appuntamenti nell’Acquese fissati per il 12 e 13 settembre ad Acqui nei giardini antistanti la Libreria Terme.