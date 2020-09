Da domenica al via il 'Settembre Spignese'

SPIGNO MONFERRATO - Un momento molto atteso dalla comunità locale. «Ogni anno a settembre proponiamo la nostra festa con enogastronomia, concerti e cultura – spiega il sindaco di Spigno Monferrato, Antonio Visconti – Quest’anno causa Covid-19 dobbiamo limitarci alla cultura. E comunque ci sarà una grande offerta».

Tutto inizierà domenica 6 settembre alle 11.15 con l’inaugurazione delle mostre: l’una fotografica di Serena Marchisio e l’altra pittorica di Giorgio Frigo allestite nei locali di via Roma. Alle 15, la commemorazione di un famoso cittadino: «Un momento dedicato a Franco Vasconi, illustre pittore in occasione del centesimo anniversario della sua nascita – continua il primo spignese – Per ora ci limiteremo ad esporre una copia di un suo autoritratto e ricordarlo ma abbiamo in programma di allestire nei prossimi anni una personale e intitolare a lui il cinema teatro comunale».

Nel parco, a partire dalle 17.30, ci sarà animazione per bambini mentre nel giardino Debernardi si terrà la presentazione del libro ‘Il colore nel sangue' di Nevio Visconti. E poi visite guidate per la città in compagnia, nella qualità di cicerone, niente di meno che del sindaco.

Lunedì 7, alle 21, nella chiesa di Sant’Ambrogio si terrà il concerto allo storico organo Agati-Collino del maestro Benedetto Spingerdi Merialdi e della soprano Meguki Akanuma, con arie tratte da Mozart, Pergolesi, Vivaldi, Bach, Pasquini, Couperin.

Martedì 8, alle 11, ci sarà un momento liturgico officiato dal Vescovo Testore e poi visite alle bellezze della parrocchia locale. Domenica 13 sarà dedicata agli sportivi. Il ritrovo è fissato alle ore 8 per podisti e bikers che vorranno cimentarsi nella settima edizione del Trekking spignese.