Sabato si cammina a Murisengo

MURISENGO - Domani nuova escursione di "Cammini Divini". L’appuntamento è a partire dalle ore 8.30 in Piazza Boario a Murisengo per le iscrizioni, mentre la partenza è prevista dalle 9.30. L’escursione prevede l’attraversamento del capoluogo prima di scendere tra le campagne in direzione del torrente Stura che verrà costeggiato per un breve tratto, si proseguirà quindi in direzione della polveriera per poi iniziare una facile salita tra il fitto della vegetazione fino alle porte di Villadeati. Da qui si proseguirà invece scendendo tra i prati e campi e pi risalendo verso località Crocetta, per poi proseguire sempre tra i coltivi di fondovalle e poi risalire in frazione Sorina. Attraversato il piccolo borgo si ritornerà in aperta campagna per poi risalire nella zona della cava di gesso alle porte di Murisengo per poi ritornare velocemente al punto di partenza.

Il tragitto dell’escursione misura circa 11 km con un dislivello di quasi 250 metri per un tempo di percorrenza di 3 ore e mezza circa, terminando la camminata tra le 12.30 e le 13.

Al termine per chi lo desidera ci sarà la possibilità di pranzare al Ristorante Regina di Murisengo con il seguente menù: Agnolotti al ragù, arrosto con patate, Bunet e caffè. Acqua e vino compresi.

Attrezzature necessarie per l’escursione: cappellino per il sole, calzature da trekking, scorta d’acqua. Costo dell’escursione 5 euro. Costo del pranzo al ristorante Regina 15 euro.

Prenotazione obbligatoria 39 339 4188277 oppure augusto.cavallo66@gmail.com