Aggressione infermiera: denunciato tunisino

ALESSANDRIA - Identificato e denunciato dai Carabinieri della Stazione Alessandria Principale l’uomo che ha aggredito l’infermiera in ospedale, ad Alessandria.

La notizia arriva da ambienti ospedalieri dove, già nell’immediatezza dei fatti, i militari (diretti dal maresciallo maggiore Marco Castioni) hanno svolto indagini, effettuato sopralluoghi e sentito il personale medico-infermieristico che ha fornito indicazioni sull’accaduto. Accertamenti che hanno permesso in tempi record di ricostruire i fatti ed individuare il colpevole che è stato denunciato per lesioni e minacce aggravate.

Nei guai è finito un tunisino, già degente, residente in Alessandria, che, oltre ad aver scaraventato un pesante carrello addosso all’infermiera, l’ha insultata. L’uomo avrebbe chiesto una verifica immediata riferita al suo quadro glicemico, non accettando l’attesa ha scatenato la sua rabbia nei confronti della professionista che ha immediatamente segnalato l’accaduto. La donna è stata medicata al pronto soccorso.

Il Nursind, sindacato delle professioni infermieristiche esprime massima solidarietà e vicinanza alla collega vittima di aggressione - comunica Francesco Pesce, delegato aziendale Nursind - Il nostro sindacato ripudia ogni forma di violenza sia fisica che verbale, e crede che sia importante l’utilizzo di tutti gli strumenti che si possano mettere in campo per ridurre al minimo questo rischio”. Pesce coglie l’occasione per ricordare a tutti i dipendenti di denunciare con moduli messi a disposizione dall’azienda ogni forma di violenza, sia fisica che verbale, che a volte per vari motivi si tende a sottostimare. “Questo anche per fornire dati utili all’azienda per fare le proprie valutazioni e interventi. salvo Lo Presti, segretario provinciale, ribadendo la propria vicinanza alla dipendente, ricorda che f8n dallal nascita del sindacato infermieristico, la problematica delle aggressioni è sempre stata posta come da affrontare in modo prioritario.

I fatti sono accaduti all’ospedale di Alessandria. L’infermiera è stata colpita alle spalle e al bacino da un carrello di metallo mentre si stava occupando di un paziente. Nonostante la presenza di altri componenti del personale sanitario non era stato possibile in alcun modo arginare sul nascere la rabbia dell’uomo, che dopo aver inveito pesantemente era passato ai fatti.