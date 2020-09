È sicuro: finalmente il postamat

BISTAGNO - L'annuncio lo da il sindaco Roberto Vallegra: «Giovedì 10 alle 9,30 ci sarà il primo sopralluogo ufficiale per l'installazione del "postamat" presso l'ufficio postale - spiega -Abbiamo ricevuto ulteriori garanzie scritte dalla sede centrale di poste italiane per questo futuro servizio. Si potrà prelevare anche con il bancomat».

L'installazione dello sportello automatico è molto importante per la comunità bistagnese. L'istituto di credito San Paolo, unica banca in paese, ha deciso di chiudere i battenti e trasferire mezzi e personale ad Acqui Terme. In città verrebbe meno la possibilità di prelevare contanti o fare operazioni bancarie urgenti fuori dagli orari di apertura degli uffici. «Home banking? la popolazione bistagnese è per lo più anziana, non tutti hanno il computer e pochi sono capaci a gestire operazioni online» ha concluso Vallegra.