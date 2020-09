Teleriscaldamento, nuovi interventi sul verde pubblico

ALESSANDRIA - Nell’ambito dei lavori del teleriscaldamento, proseguono le opere di verifica dello stato di salute del verde pubblico, da parte di Telenergia e dell’Ufficio Verde del Comune.

Si è concluso nei giorni scorsi un intervento che ha interessato il giardino Indro Montanelli, tra via Don Canestri e via De Gasperi, dove erano presenti alcuni alberi di grosse dimensioni e in condizioni precarie, che rappresentavano un possibile pericolo per la sicurezza pubblica. In accordo con l’amministrazione comunale, Telenergia, che in quella zona sta lavorando alla rete del teleriscaldamento, ha provveduto al loro abbattimento; si tratta di quattro pini e un ciliegio nato spontaneamente. In sostituzione dei cinque alberi abbattuti, Telenergia si è impegnata alla messa a dimora di 15 nuovi alberi. Le specie, l’area e il periodo di posa verranno definiti nelle prossime settimane, secondo le disposizioni che indicherà l’amministrazione comunale.

I lavori si sono svolti nel rispetto di una serie di prescrizioni disposte dal Servizio verde pubblico e parchi giochi del Comune. La terra rimossa viene riutilizzata per il riempimento dello scavo, mantenendo il più possibile la stratigrafia originaria e, a breve, sarà eseguita una semina del prato.

Telenergia era già intervenuta con una serie di azioni precauzionali (puntellamento dei tronchi e potatura delle chiome) sugli alberi di via San Giovanni Bosco. Accanto ai recenti lavori di asfaltatura, prosegue poi, a spese dell’azienda, il servizio di manutenzione del verde pubblico, per conto dell’amministrazione comunale, tramite apposite cooperative incaricate.