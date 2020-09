Hsl tiene un tempo, Sampdoria cala il tris

TORTONA - Un tempo alla pari con la Sampdoria, che poi si sblocca nella ripresa e vince 3-0. D'accordo, Claudio Ranieri cambia gli uomini e inizia con alcune 'seconde linee', ma è pur sempre avversario di serie A per Hsl Derthona che tiene il campo nonostante le scorie di due partite solo 24 ore prima, nel trofeo 'Lorenzo Traverso', conquistato a Gavi.

Nella seconda frazione dentro alcuni degli uomini chiave (non Quagliarella, e neppure Gabbiadini, per un problema fisico, e i sette nelle nazionali) e i blucerchiati indirizzano gioco e risultato dalla loro parte. In cinque minuti prima Ramirez e poi Leris infilano Teti. Il 3-0 lo segna Bonazzoli, su rigore. Ma i leoncelli mostrano, comunque, una discreta organizzazione di gioco, anche personalità e la condizione che, giorno dopo giorno, cresce, nonostante i carichi ancora pesanti. A tre settimane dall'inizio del campionato indicazioni utili per allenatore e dirigenza.

Hsl in campo inizialmente con Teti, Gualtieri, Cirio, Lipani, Magnè, Emiliano, Concas, Mutti, Spoto, Draghetti, Palazzo. A inizio secondo tempo dentro Manasiev (per Mutti) e Kanté (per Concas). Pellegrini utilizza anche Parodi, Negri, Pagano, Maone, Maggi, Gueye e Andriolo.

Sampdoria con Audero, Murillo, Murru, Palumbo, Chabot, Regini, Depaoli, Capezzi, Prelec, La Gumina, Bahlouli. Nel secondo tempo Ranieri dà spazio a Avogadri, Augello, Colley, Rocha, Yoshida, Vieira, Leris, Verre, Ramirez, Bonazzoli.