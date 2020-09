Le offerte di lavoro del Centro per l'Impiego

ALESSANDRIA - Il Centro per l’Impiego è operativo in modalità remota su tutti i servizi (alla persona e alle imprese). Per informazioni: info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it, tel. 0131 037970.

La Regione Piemonte, in collaborazione con Agenzia Piemonte Lavoro, intende sostenere il comparto agricolo piemontese con un'iniziativa speciale, offrendo un servizio qualificato di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, attraverso i propri Centri per l'Impiego e il portale web di matching on line www.iolavoro.org/agricoltura. Verranno sia supportate le aziende nella ricerca di candidati disponibili a svolgere attività stagionali urgenti, sia le persone interessate a lavorare nel settore agricolo. Per informazioni consultare www.agenziapiemontelavoro.it o www.iolavoro.org/agricoltura.

Offerte private

Azienda privata ricerca operatore qualificato per lavorazioni in quota (su fune)

Mansioni: la risorsa si occuperà di installare e lavorare in quota per operazioni e manutenzioni di edifici su tetti e strutture che necessitano di interventi di personale qualificato, dotato di sistema di sicurezza anticaduta, uso di piattaforme mobili ed elevabili. Requisiti: il candidato è in possesso di attestato relativo, specifico per lavorazioni in quota su fune - sistemi anticaduta. Sede di lavoro: Alessandria e zone limitrofe. Tipologia di inserimento: tempo determinato full-time con possibile conferma. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail candidature.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it indicando il codice dell’offerta n° 16338 nell’oggetto del messaggio.

Azienda privata ricerca addetta/o alle pulizie

Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di addetta/o alle pulizie stabilimento industriale. Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di patente b automunita. Esperienza preferibile. Sede di lavoro: Quattordio. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato part time della durata di un mese prorogabile, indicativamente di 15 ore settimanali. L'orario di lavoro sarà indicativamente in orario fine mattutino / pomeridiano dalle 11 alle 15 dal lunedì al venerdì. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mai pulismile.srl.to@gmail.com.

Azienda privata ricerca autisti con patente Ce / Cqc /carta tachigrafica

Mansioni: La risorsa svolgerà la mansione di autista con patente Ce /Cqc/carta tachigrafica. Requisiti: la candidatura ideale ha dimestichezza nell’utilizzo di smartphone, pc,tablet, diploma di scuola superiore. Esperienza indispensabile. Richiesta cura, pulizia e manutenzione dell'automezzo assegnato. Sede di lavoro: Genova con brevi trasferte su territorio nazionale compreso il basso Piemonte. Tipologia di inserimento: tempo indeterminato full-time con periodo di prova. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail personale@lormalogistic.com.

Azienda privata ricerca 5 autisti addetti/e alla movimentazione terre da scavo e materiale vario

Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di addetto/a alla movimentazione terre da scavo e materiale vario. Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di patenti b,c,d, di attestati di formazione ai sensi art. 37 e 73 D.Lgs 81/08, Cqc e scheda tachigrafica. Richiesta consolidata esperienza pregressa(almeno quinquennale ) in cantieri di grandi opere . Il candidato non deve soffrire di allergie alle polveri, di patologie di tipo muscolo scheletriche. Sede di lavoro: cantiere terzo valico lotto Pozzolo – Tortona Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full time della durata di 6 mesi prorogabile. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail reclutamenti@agenziapiemontelavoro.it.