Nuova Boccia, pass per le finali

CENTALLO - Missione compiuta, la Nuova Boccia fa il bis e si qualifica per i playoff del campionato di Promozione. Tutto perfetto per la squadra alessandrina nell'ultimo turno della stagione regolare, sei mesi e mezzo dopo l'ultima giornata, il 22 febbraio. Agli alessandrini vincere in casa della capolista Centallese, già qualificata per la fase finale, poteva anche non bastare e, invece, la combinazione di risultati lancia gli uomini del direttore sportivo Bruno Grosso addrittura al secondo posto.

Fossati e compagni avevano un solo punteggio a disposizione e lo ottengono, anche nettamente: 16-6 a Centallo, grazie alle coppie Fossati - Della Piazza (11-4), a Rosso - Vergnano (11-2), ancora a Rosso nel tiro progressivo (21-18), Fossati (8-7) e Torta (15-11) nel tiro di precisione, a Fossati nell'individuale (11-7), a Della Piazza - Pavan (11-8), a Rosso - Mometto - Romeo (11-4).

Cadono, invece, le due formazioni alla vigilia appaiate al secondo posto: Enviese travolta a Marene (17-5), Veloce Club Pinerolo di misura a Fossano (12-10). Non disputata La Familiare - Aostana, perché irrilevante per la classifica. Centallese, leader con 19 punti, accede direttamente alla finale del 26 e 27 settembre sui campi della Loanese. Poi Nuova Boccia con 16, ammessa ai playoff come seconda, insieme a Forti Sani, 14 punti come Veloce Club e Enviese, penalizzate dalla classifca avulsa.

Sabato Nuova Boccia ospiterà il confronto con la terza del girone ligure, la Cellese. In programma anche La Boccia Carcare e Forti e Sani.Per gli alessandrini, come per Carcare, a disposizione due risultati su tre: le due vincenti si qualificheranno per la fase finale, e avranno du risultati su tre a disposziione. Chi supererà il 'varco' degli spareggi, il 26 e 27 contenderà la promozione alle due regine dei gironi.