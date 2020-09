Borgo, manutenzione con le borse lavoro

OVADA - Non si sta con le mani in mano al Borgo. In pieno svolgimento una serie di attività nate nell’ambito del progetto elaborato dal Consorzio Servizi Sociali. Protagoniste le due borse lavoro, Massimo Rizzo e Fabrizio Boccalero le cui attività sono coordinate dall’associazione “Amici del Borgo” da anni attiva nella cura e nella piccola manutenzione del rione oltre Orba.

Esempio rimarchevole

Rizzo e Boccalero a breve si occuperanno tinteggiatura della ringhiera di piazza Nervi ed il taglio della siepe all’interno del campo sportivo di Sant’Evasio. Una possibilità assicurata dai tempi abbastanza estesi nei quali si svilupperà l’accordo di collaborazione. Ma i segnali del lavoro portato avanti dall’inizio del mese di agosto sono già ben visibili. «Tra i vari interventi anche lo sradicamento delle erbacce presenti nel piazzale antistante la farmacia, un atto pressoché dovuto vista la collaborazione e disponibilità sempre manifestata dalla titolare, dottoressa Caterina, nei confronti dell’Associazione - raccontano dall’associazione - Inoltre sono state colorate le fontanelle, le panchine e il torchio posizionato nell’aiuola di piazza Nervi. Da sottolineare anche la pulizia compiuta lungo le varie strade dove sono stati raccolti molti rifiuti gettati da persone incivili. Smantellato pure, in accordo con i responsabili dell’Enpa, il gattile ormai in disuso e fatiscente situato ad inizio di strada Sant’Evasio». Un impegno mo molto apprezzato dai residenti e un segnale importante in un momento in cui, a causa delle difficoltà nate con l’emergenza sanitaria, la pulizia e il decoro cittadino ha subito contraccolpi significativi. Al Borgo la speranza è quella di poter organizzare, dopo il taglio delle sagre estive, l’appuntamento con i Mercatini di Forte dei Marmi a novembre.