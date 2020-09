Visioni 47, partenza con Tarantino

Partenza nel segno del cinema per Visioni 47, nuova associazione culturale con sede in via Trotti 47 ad Alessandria. Dal 9 settembre iniziano corsi dedicati ai grandi attori e registi del mondo della celluloide. Ma l'associazione promuoverà anche mostre, presentazioni di libri, conferenze.

A guidarla sono il critico cinematografico Roberto Lasagna e Salvatore Coluccio, promoter musicale e cinematografico. La presentazione ufficiale avverrà il 9 ottobre nel corso del Festival Adelio Ferrero Cinema e Critica.

Intanto iniziano i tre corsi di ‘Passione per il Cinema’. Il primo parte il 9 settembre e ha per titolo ‘Il cinema di Quentin Tarantino’. Sarà condotto da Roberto Lasagna e Benedetta Pallavidino e continuerà il 16, 23 e 30 settembre. Il secondo avrà come tema ‘Attori: Robin Williams, Jerry Lewis, Al Pacino, Robert De Niro’ e si svolgerà ad ottobre nei giorni 7, 14, 21 e 28. Le lezioni saranno tenute da Lasagna. A novembre il corso sarà su ‘Fellini, Sordi, Mastroianni’ e si terrà nelle giornate del 4, 11, 18 e 25. Condurranno Roberto Lasagna e Benedetta Pallavidino. Le lezioni si svolgeranno sempre dalle 20,15 alle 22,15 e al termine di ogni corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per maggiori informazioni bisogna rivolgersi al numero telefonico 389 4226172 o all’email salvatorecoluccio66@gmail.com.