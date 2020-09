La Giornata Europea della cultura Ebraica a Casale

CASALE - A Casale Monferrato la ventunesima Giornata Europea della cultura Ebraica è cominciata sabato 5 settembre con il “ripasso” di una storia singolare. Nella Sinagoga Elio Carmi, presidente della Comunità, ha raccontato al pubblico le vicende degli ebrei Monferrini. Domenica il momento più atteso dal numeroso pubblico convenuto in vicolo Olper: in sala Carmi, a piccoli gruppi si assiste a un video che mostra una Casale sconosciuta. Alle 17 l'ultimo appuntamento della giornata con il finissage dell'opera “Shaar Leatid - La porta per il futuro” realizzata dall’artista Angelo Castucci ed esposta davanti all'Aaron della Sinagoga dalla riapertura del complesso museale avvenuta il 2 giugno. La giornata è continuata fino alle 19 con il continuo alternarsi di visitatori. L'apertura del complesso ebraico e le visite ai musei continueranno anche nel prossimo weekend e nelle settimane successive compatibilmente con le festività ebraiche.