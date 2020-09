"La canzone è la mia ora d'aria": nel weekend la kermesse culturale

ACQUI TERME - La kermesse "La canzone è la mia ora d’aria" è giunta alla terza edizione. In programma eventi letterari e canzone d’autore. Ad accogliere l’appuntamento sarà il cortile dell’Hotel La Meridiana, che ospiterà anche la premiazione del Premio internazionale di poesia Archicultura. «L’11, 12, 13 settembre Acqui Terme diventerà città della bellezza, della poesia e dell’arricchimento culturale - hanno annunciato da Palazzo Levi - Tanti eventi collaterali animeranno la città che potrà trovare la sua identità».

Il programma: l’11 settembre alle 18 si apriranno le porte del festival e sarà possibile visitare gli stand degli artisti (musicisti e poeti) e degli editori. Alle 20 è prevista la presentazione del Festival Culturale Archicultura, a seguire una performance di musica e poesia del progetto Forest Breath (Alex Leon - violino, Tania Haberland - poetessa). «Alle ore 21 inizierà il festival vero e proprio – hanno informato gli organizzatori - 10 cantautori alternati a 10 poeti si sfideranno in un contest che vedrà un vincitore/trice. Le canzoni saranno valutate da una giuria formata dagli stessi poeti presenti. Quest’anno i cantautori che si sfideranno saranno: Pietro della Casa, Fabiana Dafne, MikeLive, Vasto Blu, Giulia Aneli, Beppe Malizia, Filippo d’Erasmo, Il Narra, Mario Morbelli».

Ospite speciale della serata sarà Stefano Malfatto che presenterà il suo libro ‘F.A.N. La profondità non ci oscura’, edito da Impressioni Grafiche.

La serata sarà arricchita dalla proiezione di film e documentari brevi prodotti dai videomaker Mario Morbelli ed Edo Ciarmoli; ci sarà anche una mostra collettiva degli artisti Chiara Bianca, Sonja Bianco, Nora Delgado, Doretta Pastorino Laiolo, Lucia Scarrone, Marina Rapetti, Marta Wingu.

«Il Festival continuerà presso la Vineria Clos, sabato 12 settembre alle 18.30 con presentazione del romanzo "Io ci vengo, però non mi affeziono a nessuno" di Mario Andrea Morbelli (Edizioni Epoké). «Si tratterà di un reading concerto in compagnia di Themorbelli & il Narra – continuano - Domenica 13 settembre alle 18 presso Camelot Concept Store di Roberta Rapetti si terrà un aperitivo literature show a cura di Roberto Chiodo della Biblioteca Poetica di Terzo, in compagnia dei 10 poeti partecipanti al festival: Alessandra Corbetta (Como), Daniele Gaggianesi (Milano), Eugenia Coscarella (Alessandria), Fabio Gagliardi (Alessandria), Marco Maggi (Tortona), Nora Delgado (Acqui Terme), Riccardo Mereu (Pavia), Salvatore Sblando (Torino), Valentina Colonna (Torino) e Valeria Borsa (Tortona)».

Durante tutta la manifestazione saranno presenti anche stand gastronomici presso i quali sarà possibile degustare tipicità locali.