La morte di Mauro Martinotti, titolare della Smeralda di Pontestura

PONTESTURA - È mancato nella giornata di ieri, dopo una lunga malattia, il socio Cia Alessandria Mauro Martinotti, 54 anni, titolare di Cascina Smeralda a Pontestura, nel Casalese. A darne notizia, la moglie Lucia e la madre Anna.

Socio storico dell’Organizzazione, molto appassionato della sua attività, ha portato avanti l'azienda agricola di famiglia tramandata di padre in figlio dal 1800. Nel 1991 Mauro ha avviato la ristrutturazione dell'agriturismo, aperto nel 1993, diventando un punto di riferimento sul territorio, oltre a occuparsi di cereali, orticole, frutta, olive, tartufaia. Commenta Gian Piero Ameglio, presidente provinciale Cia Alessandria: “Ha lavorato sempre per dare un’immagine migliore e innovativa, promuovendo l’agricoltura del nostro territorio mantenendo i valori della tradizione rurale, come il suo museo contadino in azienda, i racconti, i ritagli di giornale e le fotografie storiche. Lo ricorderemo con grande affetto e gioia”.

Il rosario si svolgerà stasera in Cascina Smeralda alle ore 21.