Referendum: sì o no? Se ne parla al Salone San Guido

ACQUI TERME - Il 20 e 21 settembre si terrà il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Numerosi i momenti divulgativi per comprendere gli effetti di un eventuale taglio di un terzo di deputati e senatori. Giovedì 10 alle 21, nel Salone San Guido in piazza duomo o online su zoom (http://urly.it/37ry3) si terrà quello organizzato dall’Azione Cattolica. «Che cosa prevede la nuova legge su cui siamo chiamati ad esprimerci? – domandano i promotori – Gli argomenti del Si e quelli del No, vantaggi e rischi per la democrazia». Relatori della conferenza: Barbara Grillo (A.C. diocesana), Chiara Libertino (Agesci Acqui) e Vittorio Rapetti (A.C. regionale). Partner dell’evento, Associazione Amici Universitàcattolica, Associazione Memoria Viva Canelli. Info: 0144 322078.