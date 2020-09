"Un clown in equilibrio" per bambini e non solo

ALESSANDRIA - Domenica 13 settembre alle 17 nel cortile del Chiostro di Santa Maria di Castello Borgo del Teatro presenta, per la rassegna per l’infanzia “Una festa in mascherina”, Un clown in equilibrio, uno spettacolo per qualsiasi fascia di età.

Raffaele Pecoraro propone progetti di circo ludico educativo nelle scuole di ogni ordine e grado e corsi di formazione di “Circus in gioco” usando le tecniche circensi come strumento educativo in collaborazione con Passi di Vita onlus. Fa parte della Fem Spettacoli di Imperia, compagnia di spettacoli circensi. Per lui in scena “l’artista ma specialmente il clown non deve essere solo un performer con oggetti che vengono lanciati oppure un performer di esibizioni articolate, il clown deve essere un saltimbanco pieno di emozioni che deve riuscire ad entrare in empatia con il pubblico facendolo emozionare con lui!”.

La rassegna è realizzata con il contributo della Fondazione SociAL.

Adulti e bambini 3 euro (si richiede la presenza di almeno un accompagnatore per ogni bambina / bambino o per ogni famiglia). In caso di maltempo lo spettacolo potrebbe essere rimandato. Verrà data comunicazione alle persone che hanno prenotato. Vengono rispettate tutte le regole di sicurezza. I posti sono molto limitati e la prenotazione è obbligatoria ai seguenti contatti: www.illegali.it/prenota, tel. 3351340361 anche WhatsApp, e-mail info@illegali.it. I biglietti verranno poi acquistati in cassa. Occorre portare la mascherina (al di sotto dei 6 anni la mascherina non è obbligatoria).