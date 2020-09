Valenza crocevia delle nomine scuola della provincia

VALENZA - Per tre giorni di fila da giovedì a sabato la scuola Anna Frank di Valenza ospiterà le assegnazioni delle cattedre a tempo determinato per oltre 1000 insegnanti di supplenza e sostegno destinati alle scuole della provincia, da quelle dell'infanzia alle secondarie di secondo grado. È il risultato della collaborazione tra l'Ufficio Scolastico Territoriale, il preside della scuola ospitante Maurizio Carandini e l'Amministrazione comunale.

Una sfida impegnativa ma che, a differenza di altre province in regione, avverrà in presenza.