Novese ferma Castellazzo. Il derby è della Junior Pontestura

NOVI LIGURE - La matricola di Promozione ferma la squadra di Eccellenza abbonata al poker. Al 'Girardengo' la Novese interrompe la striscia di vittorie convincenti del Castellazzo e con una rete di Barbieri si presenta con la giusta carica e con progressi nel gioco all'esordio in Coppa Piemonte, domenica contro l'Arquatese.

Jcp, serata speciale

Non un derby come gli altri. La 'partita per Cinzia' è un ricordo, in campo, della moglie del ds della Junior Pontestura e mamma del difensore dello Stay O' Party Luca Dondi, e tutto il ricavato è per l'Hospice di Casale. Se la aggiudica Jcp, che potrebbe passare in vantaggio al 15', ma Vergnasco si fa parare il rigore da Favarin. Dieci minuti dopo, però, si fa perdonare, saltando anche il portiere per l'1-0. Domina la squadra allenata da Bellingeri, che colpisce anche un palo, mentre lo Stay non riesce mai a rendersi pericoloso. In avvio di ripresa ancora un legno per la Junior, colpito da Beltrame al 4' e al 10' Abrazdha si divora una rete clamorosa. Girandola di cambi, sempre Jcp in controllo della gara, fino al raddoppio, al 23', con Di Martino.

Pastorfrigor corsara

Già in palla la Pastorfrigor (2a Categoria), che passa sul campo dell'Asca: 4-3, a segno Vetri su rigore, Boscaro, Rizzo e Bianco, per i padroni di casa autogol, El Madhi e Mirone su punizione.

ValeMado e Gaviese, doppio pari

In campo anche la Gaviese, 1-1 al 'Pedemonte' contro la Spinettese, per i padroni di casa Pellegrini su rigore, risponde Tuoro. Pareggia anche la ValenzanaMado, 2-2 casalingo con la Castelnovese, per gli orafi Galia e Savino. per gli ospiti Calogero dal dischetto e Alessio Neve.

Cinquina Casale

Cinque volte a segno il Casale, al 'Palli', contro la Pro Vercelli Berretti: doppietta di Franchini, al 29' e 30' della ripresa, imitato da Poesio al 17' del primo tempo e al 35' del secondo. A segno anche Tosi.