Rocca, le liste presentano i candidati

ROCCA GRIMALDA - Prosegue a Rocca Grimalda la campagna elettorale in vista delle amministrative in programma il 20 e 21 settembre prossimi. E ad una decina dalla scadenza per il voto, è arrivato il momento delle prestazione pubbliche delle due liste avversarie. “Uniti per Rocca Grimalda”, la compagine che sostiene la rielezione di Giancarlo Subbrero, ha messo in calendario due incontri: il primo si terrà domani sera, venerdì 11 settembre dalle 21.00, presso la bocciofila di San Giacomo. Mercoledì 16 settembre, alla stessa ora, appuntamento nel centro del paese nel belvedere Marconi. Date confermate anche per “Tradizione per il futuro” che sostiene Enzo Cacciola. Appuntamento sabato 12 settembre, dalle 21.00, presso l’oratorio di via Rondinaria. Lunedì 14 settembre si replica a San Giacomo nella sede della bocciofila.