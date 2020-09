Irregolarità nello smaltimento dei metalli: ditta sanzionata in Provincia

ALESSANDRIA - Nell’ambito dei servizi straordinari ‘Oro Rosso’ finalizzati al contrasto delle violazioni alle norme ambientali sullo smaltimento di rifiuti particolari ed allo specifico fenomeno criminoso dei furti di rame, sono state elevate dalla Polfer 5 sanzioni amministrative, per un valore complessivo di 7.200 euro, nei confronti di due ditte specializzate ubicate una nella Provincia di Alessandria, l'altra in quella di Torino, per irregolarità nei quantitativi di rifiuti metallici dichiarati e nella relativa compilazione dei registri, nonché per il mancato rispetto delle autorizzazioni a tutela della sicurezza sui luoghi dove avvengono le operazioni di smaltimento.