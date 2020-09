Vino e Pro Loco al Castello su prenotazione, ma il sito non funziona

CASALE - AGGIORNAMENTO: Alle 19.30 di venerdì le problematiche sono state risolte, il portale è funzionante.

Lo segnala direttamente il sindaco Federico Riboldi

Tanta è l'attesa per l'apertura delle prenotazioni di CaliCentro, l'evento organizzato al Castello dal Comune di Casale in luogo della Festa del Vino tradizionale. Sei giornate con un numero ridotto di Pro Loco e a prenotazione obbligatoria, per rispettare le disposizioni anti-Covid senza rinunciare alla tradizione settembrina.

Sarà che la location innovativa (invece del Mercato Pavia) attira molti, sarà che il numero ridotto di posti disponibili spinge tanti a catapultarsi alla ricerca di un posto a sedere, ma ieri, giorno previsto per l'apertura della prenotazioni, l'unico modo per partecipare agli appuntamenti in programma il 18, 19, 20, 25, 26 e 27 settembre, il sito predisposto dal Comune, non era raggiungibile. Ancora oggi nel pomeriggio risulta impossibile prenotare, il sito per le prenotazioni è ancora offline.

L'assessore alle Manifestazioni Emanuele Capra non è comunque preoccupato mentre spiega che si stanno risolvendo alcuni problemi di compatibilità con alcuni device. Se il tutto non andasse a posto entro le prossime ore non è escluso che venga snellito il procedimento di prenotazione che, con questo sito, avrebbe permesso di scegliere la posizione esatta nella quale pranzare o cenare al Castello.