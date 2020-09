VIDEO - "Uscire dall'Europa partendo dai Comuni"

VALENZA - Al bar Principe con Pierluigi Giordano di Italexit, formazione "che è partita in ritardo rispetto agli altri" ma che vuole fare conoscere ai valenzani, in campagna elettorale, i motivi per cui l'Italia dovrebbe uscire dall'Europa. "Da qualche parte bisogna pur partire, cominciamo da Valenza" dice Giordano. I dettagli sul "Piccolo" oggi in edicola.