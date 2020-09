AleComics, due giorni tra fumetti e cosplay

ALESSANDRIA - Oggi e domani, dalle 10 e fino alle 21, nello storico scenario della Cittadella di Alessandria, si tiene la sesta edizione di Alecomics, la fiera del fumetto che riscuote sempre un gran successo, e non solo in provincia. Appassionati da mezza Italia si radunano infatti per un intero weekend per rilassarsi e dedicarsi ai loro hobby preferiti, in un'atmosfera di spensieratezza e allegria.

All'ingresso infatti si trovano vigilanti che si assicurano che tutti indossino la mascherina in modo corretto, raccomandano di non assembrarsi e che non si trasportino oggetti pericolosi: questo capita perché qualcuno a volte intende rendere i propri cosplay un po' troppo... realistici. Inoltre, contrariamente al solito, l'intera fiera sarà all'aperto per limitare la diffusione del virus. Resta agibile solo il padiglione della vecchia Caserma Montesanto, dove si trovano autori e disegnatori, mentre come ogni anno lo staff ha preparato un piccolo palco su cui si esibiranno artisti e imitatori.

È uno spazio aperto anche ai bambini che non vogliono travestirsi solo a carnevale ed è presente pure un parco giochi, qualora si dovessero annoiare. Ci sono poi numerosi stand di prelibatezze per gli amanti degli snack più particolari delle terre dell'Oriente, dei dolci tipici del sud Italia, del cibo da strada. Tutte le info sulla pagina Facebook ufficiale, unitamente a una mappa accurata dell'edizione 2020 di AleComics.