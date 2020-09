'Un test utile. Completeremo la rosa'

ALESSANDRIA - La buona notizia è il recupero di Arrighini. Serve, a Gregucci, per provare la coppia d'attacco che utilizzerà nelle prime tre gare di campionato, Arrighini e Corazza appunto, in attesa che Eusepi sconti la squalifica. Contro l'Albinoleffe (0-0) il tecnico dei Grigi insiste ancora con Casarini largo a destra. "Da quella parte, in questo momento, non abbiamo altri". Perché Parodi ha un affaticamento, "e per motivi precauzionali lo abbiamo tenuto a riposo. E' chiaro che, in quel ruolo, dobbiamo ancora aggiungere, questo è un gruppo che va ultimato e le idee e i contatti ci sono". Ancora un innesto sulla fascia destra è in cima alla lista delle trattative, insieme ad altre aggiunte. "Comunque Casarini ha spirito di adattamento e il ruolo lo sa fare".

Dobbiamo trovare brillantezza. Fino ad ora abbiamo lavorato sulla forza

Il primo test senza reti non preoccupa Gregucci. "Adesso due giorni di riposo, perché questa è stata una settimana molto pesante, con tre doppi e due amichevoli. Sarà importante uniformare il carico per tutti gli uomini in rosa: ci arriveremo, anche i tempi dei tamponi vanno calcolati". Fra le assenze Celia, "il ragazzo ha la febbre". Più fatica a manovrare, contro una squadra di categoria? "Siamo stati comunque propositivi, contro una avversaria ostica, che sa chiudersi. Dobbiamo trovare brillantezza, sarà l'obiettivo delle due settimane prima del campionato. Fino ad ora abbiamo insistito molto sulla forza e sulla resistenza". Ci sono, Gregucci lo ribadisce, inserimenti da fare. "C'è l'organico da completare, ci ragioniamo e valutiamo ogni giorno".

Da martedì si riparte, prossima verifica con il Monza, venerdì 18, alle 21, a 'Brianteo'. Con la speranza, in quel momento, di conoscere avversarie nel girone e il calendario.