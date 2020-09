Promozione, allarme contagi: saltano tre gare

ALESSANDRIA - Primi impegni ufficiali, per la Coppa Italia e Coppa Piemonte, e già tre gare che saltano per il covid-19, un dato che allarma, non poco, per una stagione appena agli inizi, dopo sei mesi di stop.

In Piemonte tre rinvii nel primo turno di Coppa Italia Promozione: se per Piedimulera-Juve Domo e Sparta Novara-Bulè Bellinzago si è trattato solo di una precauzione per lo stato febbrile di due calciatori, per proteggere compagni e avversari, in Bacigalupo-Mirafiori la positività di un giocatore di casa ha fermato e spostato a nuova data il confronto tra due potenziali avversarie delle squadre della nostra provincia. Fra due settimane, nella prima giornata del girone D, l'Ovadese da calendario andrà a fare visita proprio al Mirafiori.

Più numerosi gli spostamenti d'ufficio in Liguria decisi dal Comitato regionale in applicazione delle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti in caso di di possibili casi di covid-19. In tutto dieci: nella Coppa di Eccellenza tre partite (una per rinuncia di una delle contendenti), in Promozione quattro e tre in Prrima Categoria.