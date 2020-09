Sollievo a Felizzano, tutti negativi i tamponi

FELIZZANO - La notizia che si attendeva è arrivata stamattina: sono tutte negative le 27 persone (perlopiù giovani) di Felizzano che sono state sottoposte al tampone. Un sospiro di sollievo non da poco in un paese dove, nelle ultime ore, confusione e timore erano andate di pari passo con le solite "fake news" alimentate dai social.

Le persone coinvolte, e che dunque sono state per un breve periodo in quarantena, sono quelle che avevano partecipato a una gita a Gardaland, alla quale era presente anche una ragazza di Solero, poi positiva.

Secondo quanto comunicato dal sindaco di Felizzano, Luca Cerri, in paese al momento c'è una persona (una donna) positiva. Lo stesso primo cittadino, sulla pagina Facebook del Comune, commenta: "Poteva capitare a tutti, le occasioni di contagio sono molteplici essendo tornati ad una vita normale. Essere posti in isolamento e a tampone non è una colpa o un disonore, ma una forma di tutela verso gli altri soprattutto. Dovremmo abituarci a queste situazioni, al contact tracking in futuro, è segno che si cerca di intercettare i potenziali casi con molto anticipo. Sono regole che dobbiamo abituarci a rispettare. Non vuol dire abbassare la guardia. Anzi. Possiamo parlare fino a domani dell’opportunità di effettuare una gita, a Gardaland soprattutto, in questo periodo, ma sono consentite dalla legge e non sono soggette a nessuna autorizzazione".