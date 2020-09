Nuovi orari per la Collezione d'Arte

ALESSANDRIA - La Collezione d’Arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, dopo questi primi mesi di riapertura a seguito dello stop per le misure di contenimento dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19, modificherà gli orari di visita.

“Siamo lieti di annunciare che la collezione d’arte e l’area museale della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria saranno aperte al pubblico secondo un nuovo orario di visita che permetterà al pubblico di accedere a Palatium Vetus il venerdì mattina e nella giornata di sabato – afferma con soddisfazione il presidente della Fondazione, Luciano Mariano - Una novità che, siamo certi, sarà particolarmente gradita ai nostri concittadini, ma soprattutto ai turisti che sosteranno ad Alessandria nel week end e potranno ammirare le numerose opere della nostra quadreria, accedere alla ghiacciaia e scoprire i reperti archeologici rinvenuti nel corso dei lavori di recupero della nostra sede. È una decisione che la Fondazione ha assunto per offrire un concreto contributo alla valorizzazione della nostra città e della nostra provincia e alla promozione della crescita culturale del nostro territorio a supporto dell’impegno profuso dalle istituzioni e dalle forze economiche e sociali locali. L’ingresso ai locali sarà regolato in base alla vigente normativa in materia di distanziamento sociale che potrebbe rallentare i tempi di visita e richiedere pazienza e senso civico da parte dei visitatori che, ci auguriamo, saranno ricompensati dal pregio delle opere esposte e dall’interesse dell’area museale”.

Nella sede della Fondazione in piazza della Libertà 28 sarà possibile visitare sia la quadreria che raccoglie opere di Pellizza da Volpedo, Angelo Morbelli, Carlo Carrà e altri importanti artisti del territorio, sia la “ghiacciaia” con annessa l’area museale dei reperti archeologici che erano venuti alla luce durante i lavori di ristrutturazione di Palatium Vetus.

La mostra osserverà i seguenti giorni e orari di apertura: venerdì 9 – 13 e sabato 9 – 13 e 15- 19. Vista la necessità di mantenere all’interno delle sale un numero contingentato di visitatori si potrà accedere alla mostra ogni mezz’ora e sarà possibile partecipare alle visite guidate.

L’ingresso e la visita guidata sono gratuiti, la prenotazione non è obbligatoria ma consigliata. Per informazioni e prenotazioni: tel. 3478095172, didattica.fondazionecral@gmail.com.

Modalità di accesso

L’accesso sarà consentito a un numero contingentato di visitatori finalizzato a garantire un’adeguata distanza interpersonale;

All’ingresso sarà misurata la temperatura. Se risulterà 37,5°C o superiore, i visitatori saranno invitati a lasciare la quadreria con i loro accompagnatori I visitatori sono pregati di indossare la mascherina per tutta la permanenza alla mostra In coda e durante la visita, i visitatori sono pregati di mantenere la distanza di 1,5 metri con gli altri visitatori e il personale del Palazzo Lungo il percorso di visita il pubblico è pregato di attenersi alle indicazioni del personale preposto e alla segnaletica Sarà possibile accedere al Bookshop uno alla volta e sarà necessario utilizzare i guanti monouso messi a disposizione per toccare e sfogliare i libri Sono previsti erogatori di gel disinfettante a disposizione del pubblico. Viene assicurata la regolare, costante e periodica pulizia e igienizzazione degli ambienti