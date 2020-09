Tutti in campo per ricordare Piero Spalla

CAPRIATA - Riflettori accesi al “Maccagno” di Capriata d’Orba per la prima edizione del “Memorial Spalla”, l’iniziativa organizzata per commemorare la figura di Piero Spalla, storico dirigente sportivo scomparso nel giugno del 2019 all’età di 73 anni. L’appuntamento è per mercoledì prossimo, 16 settembre, a partire dalle ore 20, presso il centro sportivo del paese, con la formazione locale che sfiderà l’Ovadese e il Lerma. Il triangolare organizzato dalla società gialloverde sarà un modo per onorare la memoria del compianto protagonista del calcio locale. Per la formazione guidata da mister Samir Ajjor, impegnata domenica a Cassano per la Coppa Piemonte di Prima categoria, e per le altre due compagini invitate (sono previste tre sfide secche da 45 minuti ciascuna) sarà l’occasione per testare la condizione in vista dell’avvio dei rispettivi campionati.