Ragazzi pestati in centro. C’è chi filma e nessuno interviene

ALESSANDRIA - Due pestaggi, violenti, in centro ad Alessandria. È accaduto l’ultimo sabato di luglio: il primo in piazza Garibaldi, il secondo poco distante, sotto i portici di corso Roma. Obiettivo: due adolescenti. Fortunatamente le vittime non hanno riportato lesioni gravi e avrebbero scelto di non farsi medicare al Pronto soccorso. C’era chi picchiava e chi filmava. Nessuno li ha difesi. Sui fatti sta indagando la Polizia Giudiziaria della Municipale che, contattata, mantiene il più stretto riserbo.