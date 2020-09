Oddone: "Io coerente, ci metto la faccia"

VALENZA - "Colazione col candidato" al bar Fiore di corso Garibaldi, dove Maurizio Oddone è di casa. È il leader della Lega, numero uno del centrodestra, è esplicito: "Io ci metto la faccia, quegli altri si mascherano da civici e sono del Pd". Poi: "Confido nei valenzani, in chi vuole cambiare un'amministrazione che, in tutta la legislatura, ha sonnecchiato, salvo mettersi al lavoro in campagna elettorale".

