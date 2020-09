Via libera allo stabilimento dei rifiuti

OVADA - C'è il sostanziale via libera per l'impianto che Refuel vuole avviare nell'area della Caraffa, sul territorio di Silvano d'Orba. L'azienda che fa parte del colosso dei rifiuti Benfante punta a produrre combustibile solido secondario dagli scarti di lavorazione di carta e plastica in parte degli spazi lasciati liberi con il fallimento di Sapsa Bedding. La conferenza dei servizi di ieri ha sostanzialmente confermato gli indirizzi già adottati nel mese scorso. Per la conclusione formale dell'iter sarà necessario ancora almeno un mese.

