Arte nei Portici Lunghi: sabato torna Tavolozza Settembrina

CASALE - Il Circolo Culturale “Piero Ravasenga” sabato 19 settembre organizza la rassegna “Tavolozza settembrina” patrocinata dal Comune di Casale e in collaborazione con l’Assessorato alle Manifestazioni. Sotto le arcate dei Portici Lunghi di Via Roma saranno esposte le opere degli artisti del Ravasenga. È un’iniziativa che il Circolo Ravasenga propone, da diversi anni a questa parte, quale manifestazione collaterale alla Festa del Vino (che quest'anno ha luogo come CaliCentro per ottemperare alle disposizioni Covid nda).

L’arte si affianca al momento di festa e si appropria, in un certo senso, di una delle vie storiche di Casale che abitualmente viene vissuta come luogo di passaggio e, più di rado, goduta come autentico salotto all’aperto o suggestivo scenario di eventi culturali. I Portici Lunghi diventeranno vetrina dell’espressione pittorica e scultorea della gente di questa terra. Il Monferrato esprime la sua vivacità intellettuale anche attraverso queste forme di creatività che denotano un territorio ricco di proposte la cui caratteristica più interessante è il provenire da artisti non professionisti che dimostrano la loro passione per il contatto con la gente, nel “portare l’arte in piazza” e condividerla con chi vive la città nei giorni di svago.

Questi i nomi degli artisti partecipanti a “Tavolozza settembrina”: Ernesto Accornero, Manu Arjuna, Francesco Berruti, Ivaldo Carelli, Gianpaolo Cavalli, Daniela Cecere, Simona Cici, Giuliana D’Adda, Giovanna Defrancisci, Andrea Desana, Luciana Ferraris, Leonardo Ippolito, Raffaella Marotto, Alessandro Nardin, Ermes Oppezzo, Massimo Patrucco, Maria Pelizzaro, Nicoletta Peruggia, Fernanda Pessina, Guglielmina Scagliotti, Isabella Scalon, Enrico Sperone.

La mostra sarà visitabile dalle ore 10 alle ore 19; l’inaugurazione avverrà alle ore 11.30.