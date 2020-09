Coronavirus, caso alle Pascoli: una classe in isolamento

NOVI LIGURE — Primo caso di coronavirus in una scuola della provincia di Alessandria: è successo a Novi Ligure, alle elementari Pascoli di corso Italia. Un bimbo della classe terza, che ieri mattina stava bene, al pomeriggio ha iniziato a manifestare febbre. I successivi accertamenti hanno evidenziato che il piccolo è positivo al Covid-19. A scuola sono quindi scattate le misure precauzionali: i compagni di classe del piccolo e le maestre sono stati posti in isolamento a casa, in attesa dell'esito dei tamponi. La misura coinvolge 15 bambini e 6 maestre.