Il settembre di...vino di Casale entra nel vivo

CASALE - A Casale il mese di #Seguiilcalice prosegue senza sosta con gli eventi dedicati al vino, al Monferrato Unesco e alle eccellenze del territorio. Venerdì 18 prenderà il via l’attesissimo CaliCentro, la nuova e innovativa formula pensata per proporre, anche quest'anno, un assaggio delle prelibatezze culinarie delle Pro Loco e delle eccellenze vitivinicole delle aziende del territorio.

Per poter assicurarsi uno degli ambiti posti a sedere, c’è ancora tempo per prenotarsi online sul sito www.casale.live. Chi avesse difficoltà potrà rivolgersi con la propria carta di credito al Chiosco Iat di piazza Castello, dove gli operatori di Alexala aiuteranno nelle fasi di registrazione nei seguenti orari: da oggi, martedì 15 a sabato 26 settembre da martedì a domenica dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e da giovedì a domenica anche dalle ore 14,30 alle ore 18,00.

Per prenotare si deve versare un diritto di prevendita minimo di 2,00 euro per un tavolo da 2 posti e si potranno riservare fino a 4 tavoli per un totale di 8 posti a singola prenotazione. CaliCentro si svolgerà il 18, 19, 20, 25, 26 e 27 settembre con i seguenti orari: i venerdì, 2 turni per la cena dalle 19,00 alle 21,00 e dalle 21,30 alle 24,00; i sabati e le domeniche, 2 turni per il pranzo dalle 11,30 alle 13,30 e dalle 14,00 alle 16,00 e 2 turni per la cena dalle 19,00 alle 21,00 e dalle 21,30 alle 24,00.

Nelle stesse giornate sarà inoltre possibile acquistare i piatti e i vini da asporto per poterseli gustare anche a casa, presentandosi senza prenotazione il venerdì dalle ore 17,30 alle ore 18,30 e sabato e domenica, dalle ore 10,30 alle ore 11,30 e dalle ore 17,30 alle ore 18,30.

Per chi invece ha prenotato il proprio posto, sarà sufficiente presentarsi al Castello del Monferrato almeno 15 minuti prima dell'ora di inizio del turno scelto con la ricevuta inviata via e-mail al termine della procedura di registrazione. La ricevuta non dovrà essere stampata, perché basterà averla sul proprio smartphone ed esibirla a richiesta del personale di accoglienza. Le prenotazioni rimarranno aperte fino a due ore prima di ogni turno.

Una volta entrati, sarà possibile ordinare alla cassa unica i piatti e i vini scelti, recarsi al Wine Bar all'interno della Manica lunga per ritirare le bevande, accomodarsi al proprio tavolo e attendere di essere serviti.

Ma il vino sarà protagonista per l’intero fine settimana, perché sempre al Castello sarà possibile acquistare una selezione di vini all'interno dell'Enoteca Regionale del Monferrato e continuerà anche la vendita del calice ufficiale delle manifestazioni settembrine a 5 euro da utilizzare durante tutti gli eventi del mese, tra cui lo stesso CaliCentro e In vino veritas con il Temporary wine bar nell’ex edicola di piazza Castello sabato 19 e domenica 20 dalle ore 11,00 alle ore 23,00. Con il bicchiere si riceverà anche la sacca portacalice e un buono omaggio per una degustazione (le successive saranno acquistabili a 3 euro l'una).

Nel salone che affaccia sugli spalti del Castello, infine, ci saranno una serie di degustazioni a cura dell'Ais - Associazione Italiana Sommelier dal titolo Il Monferrato in un calice: costo per 3 bicchieri € 10,00 e prenotazioni tramite email casale@aispiemonte.it oppure allo 0142 444305. Sabato 19 settembre dalle 17,30 alle 18,30 ci sarà la degustazione alla cieca dal titolo La longevità del Grignolino, domenica 20 settembre, sempre dalle 17,30 alle 18,30 Monferrato: non solo rossi… e lunedì 21 settembre ore 21,00 serata riservata agli operatori del settore con Il vino del Monferrato nella ristorazione. Maggiori informazioni e approfondimenti su www.comune.casale-monferrato.al.it/MonferratoCalice19set.

Nella sede del Centro Doc prosegue nel frattempo la mostra Il Monferrato degli infernot, Patrimonio Unesco a cura di Ilenio Celoria e che sarà visitabile per tutto il mese in concomitanza con le iniziative nel castello.

Ma in tutta la città ci saranno appuntamenti, eventi e manifestazioni, a partire dai due spettacoli in programma nel cortile di Palazzo Langosco (ingresso da via Cavour, 5): sabato 19 alle ore 21,00 concerto in memoria del maestro Ennio Morricone, con gli ultimissimi biglietti ancora disponibili collegandosi alla biglietteria online del Teatro Municipale di Casale Monferrato (www.comune.casale-monferrato.al.it/teatro). Intero 15 euro, ridotto (under 18) 10 euro.

Mentre domenica alle ore 17,00 il Laboratorio Teatrale Di-Stante dell’Istituto Balbo, coordinato da Maria Paola Casorelli con il supporto di Adriana Canepa, metterà in scena lo spettacolo L’amore che tragedia ! I volti cangianti di Eros. Per partecipare è necessario prenotare il posto inviando a mapicasorelli@live.it nome, cognome e numero di telefono.

Importante appuntamento anche al Museo Civico che, oltre ad aver organizzato l’edizione speciale di Casale Città Aperta del prossimo fine settimana, presenterà ufficialmente domenica alle ore 11,00 lo Studio di testa di Pellizza da Volpedo che arricchirà le sale di via Cavour, 5 grazie a un privato collezionista che lo ha generosamente concesso in comodato triennale. Per l’occasione sarà presente la più importante studiosa dell’artista: Aurora Scotti. Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili, nel rispetto della normativa anti Covid-19.