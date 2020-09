"Puliamo il mondo": anche Visone al fianco di Legambiente

VISONE - Nel weekend da venerdì 25 a domenica 27 torna l'appuntamento di volontariato ambientale "Puliamo il mondo". Giunta ormai alla 28^ edizione, all'iniziativa "green" di Legambiente anche quest'anno ha deciso di aderire il Comune di Visone.

«Per tutti quelli che vorranno partecipare, aiutandoci con buona volontà a ripulire il nostro pezzettino di mondo, il ritrovo è ai giardini comunali "Andreutti" di via Martiri sabato 26 alle 14.30» fanno sapere dal Comune.

A causa dell'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19, i volontari dovranno però rispettare alcune semplici precauzioni: «munirsi di mascherina e indossarla anche all'aperto, non condividere cibi o bevande con altre persone, non scambiare guanti, cappelli, pettorine o altri indumenti con altre persone, mantenere le distanze di sicurezza e limitare il numero dei passeggeri durante gli eventuali spostamenti in auto e igienizzare spesso le mani».

Al termine della raccolta collettiva sarà offerta una merenda a tutti i partecipanti.