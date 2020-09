Rotary Club: donato un sanificatore alla Croce Verde Ovadese

OVADA - E' in funzione da ieri pomeriggio il sanificatore che il Rotary Club di Ovada ha deciso di donare alla Croce Verde Ovadese. «Si tratta di un intervento - precisa l'avvocato Pier Luigi Orsi, che dallo scorso luglio è alla guida dell'associazione - che abbiamo realizzato, con grande piacere, in collaborazione con la Fondazione Rotary. Dopo aver ascoltato, negli ultimi mesi, le segnalazioni effettuate da diversi cittadini, abbiamo deciso di procedere in questo modo. Anche se solitamente serve più tempo, l'operazione è stata portata a termine in meno di novanta giorni».

Nel corso di una cerimonia organizzata presso la sede di largo 11 Gennaio 1946, i militi dello storico ente cittadino hanno espresso la loro gratitudine per un gesto particolarmente apprezzato. «Desideriamo ringraziare i Rotary per l'attenzione che hanno posto nei nostri confronti - spiegano dal direttivo della Croce Verde Ovadese -. Da sempre disinfettiamo i nostri mezzi dopo ogni intervento: è un gesto che ci sta a cuore, per la sicurezza dei nostri pazienti, utenti e dei militi. Abbiamo in dotazione diversi strumenti per la sanificazione non soltanto delle nostre ambulanze ma, durante tutto il periodo dell'emergenza sanitaria e ancora oggi, dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco e degli altri corpi militari».