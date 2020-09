Taccheggiatore scoperto dall'agente fuori servizio e arrestato

ALESSANDRIA - Nei giorni scorsi, il personale della Sezione Volanti della Questura di Alessandria ha arrestato un cittadino di nazionalità albanese, resosi autore del reato di furto perpetrato all’interno di un esercizio commerciale della città.

Nello specifico, un operatore di Polizia libero dal servizio che si trovava all’interno del suddetto esercizio, ha notato un uomo che con fare sospetto entrava all’interno del supermercato con una busta di plastica in mano. Quest’ultimo, riconosciuto dall’Agente per via dei suoi molteplici precedenti di Polizia inerenti reati contro il patrimonio, poco dopo, ha sottratto furtivamente della merce esposta negli scaffali per occultarla all’interno del proprio sacchetto.

Successivamente, si è diretto verso l’uscita omettendo, però, di effettuare il relativo pagamento alle casse. Pertanto, l’operatore di Polizia ha deciso di inseguire il malfattore per le vie cittadine, contattando contestualmente la sala operativa della Questura per richiedere l’intervento delle pattuglie impegnate sul territorio.

Immediatamente, i colleghi delle Volanti sono giunti sul posto e, nonostante i ripetuti tentativi di fuga posti in essere dal ladro, grazie ad un’azione sinergica sono riusciti a catturarlo ed accompagnarlo in Questura. Sottoposto a perquisizione personale, l'uomo è stato trovato in possesso di un coltello, sequestrato unitamente alla merce rubata. Da successiva analisi documentale, l’uomo è risultato irregolare sul territorio nazionale.

È perciò stato tratto in arresto per i reati di cui agli artt. 624, 625 e 337 c.p., nonché deferito alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’art. 4 L. 110/1975. Infine, il Questore della Provincia di Alessandria ha incaricato il Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di valutare l’emissione delle opportune misure di prevenzione.