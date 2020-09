All'ex Mauriziano tamponi "drive in" per gli studenti con sintomi

VALENZA - È già operativo, dal lunedì al venerdì con orario 10 - 17, il punto di accesso diretto per effettuare il tampone nella sede dell’ex ospedale Mauriziano di Valenza, con ingresso da Viale Santuario 68.

Per il Commissario dell’Asl Alessandria Valter Galante si tratta di una decisione che tiene conto della dimensione territoriale e del numero di abitanti del distretto di Valenza, in linea con le indicazioni che la Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità, ha fornito alle Aziende sanitarie regionali per garantire, in modo capillare, la massima assistenza agli studenti e agli operatori della scuola.

Il punto di Valenza si aggiunge a quelli di Alessandria, (Patria ed Ospedale Infantile), Casale Monferrato, Tortona, Novi Ligure, Acqui Terme ed Ovada, operativi da lunedì scorso.

Si tratta di un punto “drive in” dove verranno effettuati i tamponi agli studenti con sintomi riconducibili al Covid-19.