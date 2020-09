In ospedale a Tortona appicca il fuoco a un lenzuolo: 21enne denunciato

TORTONA - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Tortona, al termine degli accertamenti, hanno denunciato stato libertà per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio un 21enne tortonese, disoccupato e con precedenti di polizia, il quale, ricoverato presso il locale ospedale civile con diagnosi di grave insufficienza respiratoria, si è allontanato arbitrariamente dal proprio reparto di degenza, portandosi presso l’attigua area di pronto soccorso,dove, per cause ancora in corso di accertamento, riconducibili verosimilmente alla sua tossicodipendenza, ha appiccato il fuoco a un lenzuolo, lanciandolo successivamente sopra un carrello porta-medicinali, utilizzato dal personale sanitario, che si è conseguentemente incendiato. L’immediato intervento con gli estintori del personale sanitario è riuscito a estinguere le fiamme, che hanno interessato parete della corsia, causando la sospensione delle attività del pronto soccorso per la verifica tecnica, fino al regolare ripristino delle stesse.