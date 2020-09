Derthona- Casale, il derby sempre di mercoledì

TORTONA - Il derby della provincia si giocherà sempre di mercoledì. Nel girone A della serie D il primo atto, tra Hsl Derthona e Casale sarà al Coppi il 4 novembre, mentre il ritorno a Palli si giocherà il 24 febbraio. Per i nerostellati il 27 settembre esordio in casa con il Gozzano mentre i leoncelli saranno sul campo della Caronnese. Già il 7 ottobre il primo dei turni infrasettimanali per il girone, uno dei due a 20 squadre. Gli altri sono il 4 novembre, il 2 dicembre, il 27 gennaio e il 24 febbraio. Per Natale la giornata del 27 dicembre sarà anticipata al 23, quella del 3 gennaio posticipata al 6. L’andata si concluderà il 10 gennaio, l’ultimo atto sarà il 16 maggio.

Il calendario completo del girone A: Serie D Girone A