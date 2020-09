"Houdini the great”: street opera a 'Scatola Sonora'

ALESSANDRIA - Sabato 19 settembre alle 18 nel cortile di Palazzo Cuttica, con ingresso da piazza Giovanni XXIII, andrà in scena Houdini the great, una produzione del Conservatorio Vivaldi con la regia di Luca Valentino.

L'“Opera da cortile” è di Andy Pape, compositore che ha già partecipato a Scatola Sonora con diversi spettacoli di teatro musicale. Nella sua prima opera Pape reinventa la storia del mago Houdini, attribuendogli la nazionalità italiana e raccontando il suo sbarco negli Stati Uniti con un gruppo di emigranti. Ed è proprio la ricerca della libertà che caratterizza questi viaggiatori a portare il mago a specializzarsi nell’“escapismo” – la capacità di liberarsi da ogni circostanza negativa alla ricerca di un futuro migliore.

In conformità alle disposizioni vigenti sullo spettacolo dal vivo, i posti sono limitati. Alcuni posti sono prenotabili, esclusivamente online: www.metooo.it/e/scatola-sonora-xxiii-houdini-the-great. La procedura di prenotazione non garantisce la possibilità di accesso, ma consente la formazione di una lista di priorità. In caso di maltempo l’accesso allo spettacolo non sarà possibile. Lo spettacoli verrà trasmesso in live streaming.

Il Festival Scatola Sonora XXIII si svolge in collaborazione con la Città di Alessandria e con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ed è inserito nel progetto “Le Stagioni del Vivaldi” con il contributo della Regione Piemonte e della Fondazione Crt.